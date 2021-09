GUSTAVO SÁENZ EN MULTIVISIÓN: «ESTOY PARA SER GOBERNADOR 4 AÑOS MÁS»

El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz dialogó en exclusiva con MULTIVISIÓN Federal tras su visita al norte provincial, expresando en primer lugar: “Estamos cumpliendo de acuerdo con los tiempos y lo que nos hemos comprometido; en un año y medio no se puede hacer magia”.

“Asumimos la responsabilidad de gobernar con un montón de deudas históricas, un montón de problemas, de necesidades, de asimetrías, de injusticias, que tiene que ver con todo lo que se venia de distintos gobiernos, con realidades que no las mostraban, que las escondían” enfatizó.

“HA SIDO UN MES DIFÍCIL CON EL TEMA DOCENTE”.

Al ser consultado por la situación de los docentes dijo: “Ha sido un mes difícil con el tema docente”.

“La lucha es noble, tiene toda su legitimidad en tanto y cuanto se haga por los canales correspondientes” subrayó, al tiempo que recordó que el año pasado fue con mi camioneta a la plaza 9 de Julio y les pidió a los maestros que se sindicalicen para que se puedan sentar a una mesa a dialogar.

“Lamentablemente no lo hicieron espero que el año que viene no sea lo mismo porque en definitiva los que salen perdiendo días de clases son los chicos” reflexionó el gobernador.

“Es una provincia rica en muchas cosas, pero es pobre en sus recursos. Nos estamos gastando casi el 80% de presupuesto en pagar sueldos” indicó. Además acotó que cuando del otro lado esta la política se hace muy difícil conversar, aunque el camino siempre es el dialogo.

“AL DR. GOMILLA SE LE REALIZARÁ SUMARIO PERO SE LE DARÁ EL DERECHO A DEFENSA”

“No tenía conocimiento de esta situación, hablé con el Dr. Esteban y con el Dr. Gomilla, le mandé mensaje, no me creía que era yo, estuvimos hablando un rato largo, le pregunté cuál era la situación para que me explique. Después hable con el dr. Esteban, también me explicó, pero el dr. Gomilla tenia malas experiencias con el gobierno pasado, donde se retiraron cosas que después no volvieron, creo que trató de evitar con buena fe que se vayan las ambulancias. Se realizará el sumario que correspondiente y se le dará el derecho de defensa” señaló el gobernador, relatando todo lo acontecido.

“Este gobierno no quiere sacarle nada a los hospitales, al contrario, quiere mejorarlos” dijo, citando como ejemplo los hospitales donde se realizan obras como el de Joaquín V. Gonzales, Orán, Tartagal, y el San Bernardo.

“Hemos invertido en salud lo que nunca se ha invertido en años en la provincia” sentenció.

“HAY MUCHO ODIO, SOBRE TODO EN LA REDES SOCIALES”

“Estamos viviendo momentos difíciles, de mucha tensión, de mucho resentimiento, hay mucho odio, sobre todo en las redes sociales, muchas veces se miente, muchas veces se inventa” expresó el gobernador Sáenz al momento de empezar a hablar del clima político. “Antes los kirchneristas decían que yo era macrista, hoy los macristas dicen que Sáenz es kirchnerista” sonrió el gobernador, aclarando que siempre va a dialogar con los gobernantes para conseguir obras para los salteños.

“Yo no soy delegado nacional de ningún presidente, a mi me eligieron los salteños para gobernar para los salteños” enfatizó.

Al momento de hablar de los pre candidatos a diputados nacionales, Sáenz dijo: “Quiero que lleguen diputados nacionales que no respondan a un partido político, que respondan a una ideología, pero que cuando tengan que votar deben defender los intereses salteños”

“Siempre reniego de aquellos que esperan que vengan de Buenos Aires a levantarle la mano. Yo nunca esperé que vengan, ni quise que vengan a levantarme la mano, yo no le levanto la mano a nadie” expresó firmemente.

“ESTOY PARA SER GOBERNADOR POR 4 AÑOS MAS”

Otra de las preguntas que le realizaron al gobernador Sáenz durante el programa de Bien Informados fue a cerca de sus aspiraciones en cuanto a un segundo mandato frente a la provincia, ante lo cual expresó: “Estoy para 4 años más de gobernador”

Asimismo indicó que en los próximos meses realizará cambios en el gabinete.

“Siempre están latentes los cambios de gabinete, hay que renovar, seguramente en los próximos meses. Soy agradecido de la gente que me acompaña con errores, defectos y muchas virtudes, les ha tocado gobernar en un momento difícil” sentenció.