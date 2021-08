GUSTAVO SÁENZ: «HOY EN SALTA NACE UN NUEVO PROYECTO POLÍTICO»

Desde el escenario del «bunker» del partido del gobernador Gustavo Sáenz, la euforia y la alegría fueron los reyes. Así lo demostró desde el micrófono justamente el gobernador, acompañado por todos los ganadores de su partido en la elecciones. Entre ellos, el nuevo senador Emiliano Durand, los diputados «Vitín» Lamberto y Juan Esteban Romero. «En este proyecto político, que se gesto en el 2015, de distintas ideologías y partidos políticos que quisieron acompañar este nuevo proyecto. Decidieron hacerlo sin sacar sus ideologías y hay muchas gente independiente», apuntó Sáenz.

«Orgullo de decirle al país que en salta no existen grietas. Salta se pinto con el poncho salteño, y a todo el país le digo que es necesario que trabajemos juntos, no como adversarios políticos, no como enemigos. Hay cosas que nos unen a los salteños como el amor a dejar de lado el odio y rencor. Hoy empezó a gestarse un nuevo movimiento provincial» Agregó el Gobernador.