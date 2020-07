GUSTAVO SÁENZ: “NO PODEMOS GARANTIZAR QUE NO HAY CIRCULACIÓN COMUNITARIA”

Así lo anunció el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz hace instantes en conferencia de prensa.

Tambien informó que no ingresará más nadie a Salta sin el permiso del COE.

Ante la importante cantidad de casos en la Provincia, el gobernador sostuvo “los datos que hemos recibido no son buenos”, también agregó “sabíamos que así como flexibilizamos íbamos a tener que restringir”.

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica que enfrenta nuestro país dijo “nuestra provincia no es una isla”, y apeló a la conciencia de los ciudadanos Salteños “les pedimos que se queden en sus casas”

“Día a día iremos buscando la mejor forma de transitar la situación que se vive en el país y en nuestra provincia”, afirmó el mandatario provincial. Y añadió: “Sabíamos que iba a llegar este difícil momento y sabemos que debemos afrontarlo todos juntos”.