GUSTAVO SÁENZ: “NO TENEMOS CIRCULACIÓN COMUNITARIA, TENEMOS POR CONGLOMERADO”

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, se refirió a la situación epidemiológica de Salta ante el Covid-19. El mandatario dijo “no tenemos circulación comunitaria, tenemos circulación por conglomerado”.

En una entrevista exclusiva por Canal 9 Multivisión Federal, Gustavo Saénz explicó que tiene que dar un mensaje con responsabilidad y llevar tranquilidad a la gente. En este contexto, el gobernador de la Provincia sostuvo que “no tenemos circulación comunitaria de coronavirus, tenemos circulación por conglomerado”.

Al respecto, Sáenz marcó diferencias entre ambas situaciones: “Cuando hay circulación comunitaria se pierde el hilo conductor. Cuando hay circulación por conglomerado se puede detectar el origen, los contactos estrechos y se actúa rápidamente. Nosotros tenemos identificados los nexos del más del 90 por ciento de los contagiados”.

Luego, Gustavo Sáenz destacó el trabajo que viene realizando el sistema de Salud salteño: “Se van focalizando los lugares en los que se detecta circulación por conglomerado, se hacen cercos epidemiológicos. En el mundo hubo circulación viral comunitaria, pasó en Jujuy, en Chaco, Catamarca no tenía casos y ahora tiene. Evidentemente, la situación nuestra es un poco mejor. Es un gran trabajo que se está haciendo con los controles. Algunos recién se enteran que comenzó la pandemia, y comenzó hace cuatro meses”.

FLEXIBILIZACIONES

En este sentido, Gustavo Sáenz destacó que se flexibilizaron varias actividades y que “la situación epidemiológica está controlada”. “En Salta logramos flexibilizar un montón de cosas. Nadie puede decir que forzamos al aislamiento, pero está pasando en todas las provincias que vuelven al aislamiento obligatorio porque no hay vacuna, ‘la vacuna no es Sáenz’, no es el Estado, la vacuna es uno mismo”, profundizó el mandatario.

Además, el gobernador de la Provincia agregó: “El Estado restringe, pero tiene la obligación de controlar aquello que restringe. Hoy la mejor vacuna es la gente. Hay que respetar las medidas de seguridad. Les fue mejor a los países donde respetaron estas reglas: lavado de manos, uso de tapaboca y distancia social, como también cuidar a los adultos mayores. No obligamos a la gente a quedarse en su casa, pero tampoco obligamos a que salgan al centro”.

TURISMO INTERNO

Durante el fin de semana largo, diferentes municipios decidieron cerrarse y prohibir el turismo interno. Al ser consultado por esta situación, Sáenz dijo: “Entiendo muchas veces las presiones, el miedo de la gente y los intendentes son quienes ponen la cara. Lo que no está bueno es hacer las cosas de golpe, por eso voy manifestando que esto es día a día. Este virus hizo cambiar un montón de cosas en el mundo. Pero los intendentes deben consultar estas cosas, como yo las consulto con Nación. Hablé con algunos intendentes y se los dije. Los controles son fundamentales, hay que acompañar y ayudar”.

“A los que están enojados le pido mil disculpas”

CERCO EPIDEMIOLÓGICO EN LA CAPITAL SALTEÑA

Mientras el mandatario era entrevistado en los estudios de Canal 9 Multivisión Federal, un móvil se instaló en la zona sur de la Capital salteña, donde se realiza un operativo casa por casa para buscar pacientes con síntomas similares a los de Covid-19. Al respecto, Gustavo Sáenz señaló: “La gente sabe que estamos trabajando para cuidarlos. Soy un convencido que la mayoría de los salteños se cuidó e hizo lo posible para que estemos en esta situación, pero es fundamental que aquellos que no respetan las normas ‘empiecen a no perjudicar al resto’. Si surgen más lugares en los que no se pueden detectar contactos estrechos u origen de algunos casos, seguramente vamos a hacer más operativos de este tipo, como lo hicimos en el norte provincial”.

EQUILIBRIO ENTRE SALUD Y ECONOMÍA

En cuanto al equilibrio entre la salud y la economía que tanto preocupa a las autoridades provinciales, el mandatario indicó: “Las provincias complicadas empiezan a buscar la forma de flexibilizar actividades. El Estado puede restringir, pero también tiene que generar. En este equilibrio, la salud es lo más importante, es el tema más importante que va a estar en agenda hasta el final de esta gestión. Si hay algo que siempre puse sobre la mesa es la realidad, la realidad de los niños del norte, de la desnutrición, de la pobreza, ahora, por qué mentirle a la gente sobre la pandemia. Estoy diciendo con responsabilidad lo que tengo que decir, tengo que transmitir seguridad, no miedo”.

REUNIÓN CON NACIÓN

El Gobierno provincial se encuentra ante complicaciones económicas debido a la pandemia. Por tal motivo, Sáenz explicó: “Esta semana vamos a tener reuniones con Santiago Cafiero, Martín Guzmán y De Pedro. Estamos gestionando fondos para realizar obras, vamos a ir de a poquito dando buenas noticias. Vamos a renovar el parque automotor de Seguridad y Salud en los próximos días, siempre tratando de mejorar la vida de los salteños.

ASENTAMIENTOS

Un mensaje que llegó en el momento en que Sáenz era entrevistado en nuestros estudios, daba cuenta sobre el asentamiento en barrio San Calixto y el riesgo de contagio que se genera en el lugar. “Desalentamos los asentamientos, para eso hemos creado el programa Mi Lote. Hay que ir resolviendo las demandas, no seguir anotando gente. Si seguimos anotando, seguimos generando expectativa. Les pedimos que se vayan a su casa, como a las manifestaciones. Sepan que no es momento de manifestaciones. Después habrá tiempo para reclamar, hoy es tiempo de trabajar. La oposición hoy tiene que ser construcción. A los que están enojados le pido mil disculpas. No quise gobernar en medio de una pandemia, pero es lo que toca”.