HABILITAN FIESTAS DE CASAMIENTO, CENAS DE EGRESADOS Y CUMPLEAÑOS DE 15 AÑOS

El Comité Operativo de Emergencia presentó los protocolos para habilitar la apertura de salones de fiestas.

La normativa prevee medidas a cumplir por el personal, los establecimientos y los asistentes.

La capacidad de los salones estará restringida al 50% y se deberá tener en cuenta la presencia de una persona por cada 2.25 m2.

Se deberá asegurar la ventilación cruzada y adecuada del salón, áreas generales y áreas de servicio, en caso de disponer de sistemas mecánicos, aumentar el porcentaje de aíre exterior, fomentando el recambio de aire ambiente cercano al 100%. En el caso de utilización de carpa, deberá contar con al menos una de sus paredes descubiertas.

Previo al ingreso, se recomienda una zona de control, de la temperatura a

los asistentes y observación de la presencia o no de sintomatología relacionada al COVID-19.

El uso del barbijo es obligatorio, tanto para personal como para asistentes. No se permitirá el ingreso sin el mismo, hasta el inicio del servicio de comida, en el caso que hubiere. Al finalizar el servicio, se debe retomar el uso del mismo. Además, se deberá ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes, y garantizar la provisión de agua y jabón en sanitarios, asegurando su reposición constante.

Por otra parte, el horario será de 20 a 1 AM.

Están permitidos los shows de bandas, pero no así los bailes de cualquier tipo.