Habilitan tres consultorios para el abordaje gratuito de la tartamudez

Mientras contabilizamos los casos diarios de coronavirus, hay personas que conviven con trastornos que los excluyen de la sociedad. La tartamudez es uno de ellos y en Salta, lo padecen alrededor de 14 mil niños y niñas. Para darles respuestas, en especial a quienes no tienen recursos, se habilitaron tres consultorios para su abordaje.

Estos espacios funcionan en un edificio ubicado en la calle Entre Ríos, entre Sarmiento y Adolfo Güemes. Allí trabajará un equipo interdisciplinario integrado por una fonoaudióloga, una psicopedagoga y un psicólogo que asistirán los pacientes con tartamudez y también a sus familias.

Se trata de un proyecto impulsado por el diputado provincial, Omar Exeni, quien padece este trastorno desde la niñez, al igual que su pequeño hijo. Como persona que sintió vergüenza de su tartamudez y sufrió bullying, pero que logra superarlo y a hablar frente a sus pares en la Legislatura, el legislador sintió la necesidad de hacer algo por las personas, en especial niñas y niños, que sufren este trastorno y no tiene recursos para hacer un tratamiento. “Pasé 31 años sin querer hablar del tema. Cuando tenía 8 años no podía hablar y hasta quise dejar el colegio pero de a poco fui venciendo mis miedos. La tartamudez no es solo un trastorno en el habla también deriva en depresión y en ataques de pánico si no se trata a tiempo“, comentó Exeni en una entrevista con Multivisión.

Por su parte, el director del espacio, el doctor Ariel Martínez Erazú, explicó que idea es llevar este programa a la mayor cantidad de lugares posibles. “Tenemos que armar un trabajo interdisciplinario, y pensar en la capacitación para los maestros. Buscamos realizar la detección temprana, dándole herramientas a la familia y a los docentes, para realizar un tratamiento oportuno, que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes”, enfatizó.