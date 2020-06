HABILITARON UNA NUEVA TANDA DE DEPORTES EN SALTA, ENTRE ELLOS EL ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL

Las nuevas disciplinas habilitadas en la provincia de Salta alcanzan a la totalidad de las artes marciales, el entrenamiento de fútbol recreativo, automovilismo recreativo y handball que deberán cumplir estrictamente los protocolos.

La resolución número 57 expresa que todos los deportes presentaron y recibieron los protocolos aprobados por el COE y COCS Salta, destacando que las actividades se desarrollarán sin el uso de vestuarios y sin contacto, hasta un máximo de 10 personas, con protección sanitaria respetando las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio.

Con la firma del ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, quedó hoy habilitada una nueva tanda de deportes – la totalidad de las artes marciales, el entrenamiento de fútbol recreativo, automovilismo recreativo y handball-, llevando a 51 las disciplinas autorizadas luego de las restricciones por la cuarentena a causa de la pandemia de COVID-19.

Hay que destacar que los deportes se desarrollarán en lugares seguros, se deben pedir turnos con antelación a la secretaría del club, deberá haber a disposición alcohol en gel, o similar aprobado por autoridad competente, el tiempo de desarrollo de la actividad estará limitado y no podrán realizarse reuniones antes, durante, ni después de la práctica.

En lo que respecta a la habilitación del entrenamiento de fútbol hay que resaltar que será de manera recreativa, en lugares seguros, y que no se trata de la práctica abierta del fútbol en espacios no habilitados. El protocolo aprobado es el que presentó la Liga Salteña de Fútbol, por lo cual los clubes podrán abrir sus puertas para los entrenamientos, siempre y cuando sean con grupos de no más de 10 personas y respetando todos los protocolos de sanidad.

“La provincia de Salta cumple con los parámetros epidemiológicos y sanitarios exigidos, dada la ausencia de circulación viral del Covid-19, por lo que resultó posible continuar con la habilitación de una nueva tanda de actividades deportivas e individuales que se desarrollen en el ámbito provincial”, manifestó Mario Peña quien señaló que los protocolos se encuentran en http://deportes.salta.gob.ar/ y resaltó que todos se trabajaron en conjunto con el equipo de la Secretaría de Deportes antes de ser autorizados por las el COE y el COCS.