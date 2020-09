HABLA LA MONTAÑISTA RESCATADA Y EL CACIQUE QUE LA ENCONTRÓ

La mujer que estuvo más de 48 horas perdida en el cerro El Pacuy habló con Canal 9 Multivision, junto a Víctor Cruz, el cacique que la encontró y juntos dieron detalles de cómo fue el rescate.

Analía contó que el regreso del cerro desde el inicio parecía muy difícil, se trataba de una zona muy complicada y la noche ya estaba sobre ella y su compañero de travesía.

Cuando lograron salir de esa zona complicada alrededor de las 3 de la madrugada, siguieron camino. Su amigo caminaba por debajo, y ella iba un poco más arriba. Él le marcaba con la linterna pero, según su relato, a ella se le cayeron los bastones y cuando se agachó para agarrarlos, se desbarrancó. “Me golpeé, me cayó una piedra en la cabeza, y cuando me detuve me senté. No sé cuánto tiempo pasó, no tengo noción”, detalló.

“Tenía la certeza de que me iban a encontrar, Pensé en cuidarme para no complicar aún más mi estado” comento. “Por la contusión tuve alucinaciones, vi personas que me guiaban y decían que me iban a ayudar, gracias a eso encontré agua y me traslade hasta el lugar donde me encontraron” continúo.

“Sentí miedo antes de desbarrancarme, pero después de la caída y cuando estuve sola ya no lo sentí”, aseguró.

Por su parte, Victor, el hombre que la encontró aseguró que la zona es muy complicada y que él siempre tuvo la esperanza de dar con ella.

Ahora, juntos, construyeron una amistad y un inmenso agradecimiento como certeza de la vida.