HABLÓ LA MADRE DE LA JOVEN VENEZOLANA ABUSADA EN BUENOS AIRES: “QUIERO JUSTICIA”

Una joven venezolana fue abusada en su primer día de trabajo en un local del barrio de Once en Buenos Aires. Luego de varios días del aberrante hecho, su madre, acompañada de la abogada que la representa, se manifestó en tribunales y señaló que la única prisionera de esta causa es su hija. “Quiero justicia”, dijo.

En una conferencia de prensa en la que estuvo presente CANAL 9 MULTIVISIÓN, la madre de la joven víctima de abuso sexual dijo que “vemos muchos beneficios para el violador, tiene muchos beneficios el violador y la única prisionera de esta causa es la víctima”.

En este mismo sentido, la mujer agregó que su hija está mal. “Ella tenía la predisposición de hablar con todos, pero el día que conoció la decisión de la jueza la derrumbó por completo. No entiende por qué la jueza tomó la decisión de dejar libre al violador y decidió encerrarse. Hoy la jueza tiene que hablar, tiene que dar la cara”, agregó.

“Yo no sé qué dijo el acusado, pero la única verdad es que violó a mi hija, la drogó y la violó. No sabemos nada aún. Hay tres víctimas anteriores a mi hija y estarían dispuestas a declarar en la causa. Yo pido justicia, quiero que me den apoyo, eso es lo único que estoy pidiendo”, finalizó.

La mujer estuvo acompañada por la abogada que representa a su hija en la causa y la letrada sostuvo que nadie sabe dónde se encuentra el acusado. “Esta es una responsabilidad de la jueza, escapa de nuestras manos, porque ella dictó que él esté en libertad. No podemos decir si el acusado está en Salta. La idea es que la jueza tenga humanidad, porque ella no se pudo defender porque estaba drogada e inconsciente”, finalizó.