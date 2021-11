Ciclista quemado: un video registró a Ramiro Sagasta comprando nafta

Se conoció un nuevo dato sobre la muerte de Ramiro Sagasta, el ciclista de 44 años quemado en la ruta a San Lorenzo. Hay un video que lo muestra comprando combustible en una estación de servicios de la zona norte de la ciudad, según confirmó la fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke en exclusiva a Multivisión. «Tenemos dos hipótesis, la autolesión o la participación de terceras personas», informó.

La fiscala también recalcó que «las imágenes son de una hora antes a que fuera asistido en la ruta por las quemaduras que tenía en su cuerpo». La autopsia practicada al cuerpo de Sagasta determinó que tenía el 90% del cuerpo quemado. Esas heridas le provocaron la muerte, no tenía golpes. «Que haya comprado el combustible no determina que él haya tenido una decisión tomada sino que podrían haber intervenido otros. Aunque no es un dato menor ya que no era una situación habitual en su persona, según explicó su familia», agregó Simesen de Bielke.

La fiscala pudo reunirse con la familia del ciclista fallecido. «Me comentaron que no notaron ninguna actitud extraña en él pero tenemos que ir más atrás en el tiempo para determinar que podría haber sucedido», destacó.

Por otro lado, en el lugar del siniestro los investigadores encontraron la bicicleta de Sagasta, también una caja de fósforos y un bidón derretido, según información chequeada por la producción de Multivisión. Al respecto, la fiscala de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas explicó que no se encontró ningún elemento completo debido a la combustión producida en la escena. «Los elementos encontrados están muy combustionado y no estaban completos pero todo se levantó de inmediato en el momento posterior al hecho. Ahora es materia del análisis del CIF», finalizó.