ORÁN: “HAY 206 CASOS Y EL 88% DE ELLOS SON DE AGOSTO”

El Intendente de Orán Pablo González, habló esta mañana de la situación epidemiológica del municipio luego de haber sido declarado con circulación comunitaria, “desde la semana pasada ya estuvimos adoptando medidas en el municipio tendiente a limitar la circulación de personas, hemos cerrado las ferias y el mercado de abasto entre otras actividades con el objetivo de disminuir la circulación de personas, el anuncio de ayer no nos cambia, porque ya sabemos que el virus está, tenemos 206 casos, pero el 88% se dieron en el presente mes de Agosto, solo un 12% se dieron antes. Durante el presente mes hemos ido viendo esta situación y adoptando algunas medidas que tienden a limitar la circulación de personas sumado a las medidas que adoptó el COE provincial de suspender la actividad de los gimnasios, las actividades religiosas, etc. Debemos tomar conciencia por parte de los vecinos y que no se generen reuniones sociales y familiares que son puertas para dentro y que generen la posibilidad de que los contagios sigan aumentando”.

Finalmente dio un mensaje a la comunidad de Orán, “tenemos circulando el virus, es una realidad, evitemos las reuniones sociales, familiares, evitemos salir de las casas si no es necesario hacerlo, seamos prudente con las medidas sanitaria dispuestas dentro y fuera de la casa”.