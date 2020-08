Esta mañana en barrio Pereyra Rozas el Gobernador Gustado Sáenz realizó la entrega de viviendas y dio un pequeño discurso, “Se hace difícil pedirle la gente que respete las normativas sobre todo en el tema de a la salud, hoy es un día especial, muchos decían que no hagamos esto por que estamos en medio de la pandemia y quizás en el peor momento, en medio de tanta tristeza, dolor y angustia que venimos viviendo desde que este virus llegó, poder cumplir el sueño de varias familias que tengan su casa, no podíamos prorrogar. Es un sueño cumplido para muchos. Este virus nos puso en una situación de anormalidad, es algo que nunca se vivió, que nunca nos imaginábamos, es algo que vino y esperemos que se vaya. Esperamos poder seguir haciendo cosas y obras que es lo que la gente necesita”.

También agregó que “Este virus es muy contagioso por eso tenemos que cuidarnos y cuidar al otro sobre todos los sectores más vulnerables. Nosotros tenemos en el norte un sistema precario de salud, hay una deuda histórica de todos los gobiernos con la salud pública. Esto es injusto, no hay federalismo, necesitamos que no haya gobiernos nacionales que se llenen la boca pregonando federalismo y que nunca lo practican, hoy puedo decirles que el Gobierno Nacional desde su Presidente y hasta el último funcionario nos escuchan por las necesidades de la gente, se preocupa pero por sobre todas las cosas se ocupan. Además de los equipos para salud, lo más importante es el recurso humano, la salud es lo más importante, sin salud no hay vida y sin vida no hay mas nada. Vamos a tratar de equilibrar esta cuarentena administrada que tenemos en Salta, le pido a los salteños que nos acompañen y nos ayuden y que se cuiden y que cuidemos a nuestros seres queridos”.