-VIDEO- HÉCTOR ENRIQUE DIO DETALLES DE LOS GOLES DE MARADONA A INGLATERRA EN EL `86

En diálogo con Equipo Único por Canal 9 Multivisión, el “Negro” Enrique habló de los inolvidables goles de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986, justo en el día del aniversario 34 de aquel histórico partido.

“Yo me entero dos horas antes que iba a ser titular. Bilardo me lo dijo el mismo día, seguramente para que duerma tranquilo y no esté nervioso. Igualmente estaba bien, porque jugar a la pelota es lo único que más o menos sabía hacer y entraba a un equipo que estaba muy sólido en todas sus líneas. Y bueno entré, le dí el pase a Maradona e hicimos el mejor gol de la historia de los mundiales, je…”, explicó entre risas el “Negro”.

“Al principio éramos muy criticados, pero después el equipo se fue afirmando, con un Maradona brillante y 10 compañeros que lo respaldaban atrás. Ese título nosotros no lo vamos a olvidar y la gente tampoco; eso me pone muy feliz”, rememoró Enrique.

Sobre la jugada del gol con la mano el ex volante dijo: “La verdad no lo vi… Me entero por vos que fue con la mano, jeje. No, fuera de broma sinceramente no lo vi. Así como no la vio el árbitro, nosotros tampoco. Fue una jugada muy rápida y Diego utilizó toda la magia del potrero de Fiorito”.

Mientras que refiriéndose al “mejor gol de la historia”, Enrique manifestó: “Llegaban por dentro Burruchaga y por fuera Valdano como opciones de pase, pero nos dimos cuenta cuando empezó a gambetear que eso terminaba en gol y no se la iba a dar a nadie. Pero no es que hizo la jugada por lucimiento personal; le salió así y gracias a Dios terminó bien. Igualmente no tengo dudas de que si en algún momento la jugada se complicaba la iba a pasar”.

Consultado sobre el momento exacto donde se dieron cuenta que el equipo estaba para campeón, el ex volante de River explicó: “El primer partido nos dio mucha tranquilidad. No jugamos bien, pero a medida que pasaron los partidos nos fuimos afianzando. Íbamos jugando cada vez mejor. Después de Uruguay, Bilardo cambió a una línea de 3, reforzó más la mitad de cancha, soltó a Maradona para que acompañe a Valdano y tras el partido con Inglaterra nos dimos cuenta que estábamos para campeones”.

Finalmente habló sobre el mejor recuerdo de México 1986: “El mejor recuerdo que tenemos es el respeto y el cariño de todos los argentinos. Maradona hizo un Mundial brillante, acompañado por un buen equipo y un gran cuerpo técnico, comandado por Carlos Bilardo. Por eso se ganó el Mundial. No se gana por ganar. Tenés que jugar mejor que el rival, correr más, meter más… y fue lo que hizo aquella Selección”, cerró el diálogo Héctor “el Negro” Enrique.