HOMENAJEARON A RAFA NADAL CON UNA ESTATUA DE ACERO EN PARIS

El español Rafael Nadal, trece veces campeón de Roland Garros, fue homenajeado en la jornada de hoy en París con una estatua de acero de tres metros de alto. En la previa del inicio del Grand Slam parisino (comienza el domingo), el zurdo de Manacor recibió un mimo por parte de la organización, que está erigido en la puerta del complejo donde se disputa el torneo.

“Roland Garros quiso rendir homenaje al jugador responsable de una página completa, y quizás la más ilustre, de sus libros de historia”, comunicó el certamen. La estatua, ubicada junto a la entrada general al predio y del Jardín de los Mosqueteros, fue realizada por el escultor español Jordi Díez Fernández y “captura” al campeón en medio de uno de sus golpes característicos.

La misma está construida completamente de acero y mide tres metros de alto, 4.89 metros de ancho y posee dos metros de profundidad. El propio tenista balear participó de la ceremonia en la que estuvieron el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, y el autor de la obra.

“Quiero agradecer a la Federación Francesa, a Roland Garros, por haber querido poner una estatua mía en un sitio tan importante del deporte. También al presidente de la Federación Francesa actual y al anterior por promover este tema de la estatua. Agradecer el cariño y el apoyo. Aquí me siento en casa. Gracias a todos los trabajadores de Roland Garros, que me hacen sentir feliz, un compañero más, y cuando llego allí me hace una ilusión especial”, expresó Nadal, que este año partirá como tercer preclasificado, en un reportaje con la agencia AFP.

Rafa irá en busca de su título número 14 en Roland Garros, con el que, además, conseguiría el número de mayor cantidad de trofeos de Grand Slam, con 21, superando a Roger Federer (20).

Los rivales de los tenistas argentinos en Roland Garros (hoy se realizó el sorteo):

Diego Schwartzman (10°) debutará ante el taiwanés de 37 años Lu Yen-hsun (679°).

Federico Coria (96°) jugará ante el español Feliciano López (61°).

Facundo Bagnis (101°) enfrentará al francés Benjamin Bonzi (115°).

Federico Delbonis (52°) irá con el moldavo Radu Albot (88°).

Juan Ignacio Londero (100°) se medirá ante el chileno Christian Garín (23°).

Guido Pella (59°) aún debe esperar a un rival que venga de la qualy.

Por su parte, la tenista Nadia Podoroska (42°) tendrá un difícil debut ante la suiza Belinda Bencic (11°) en el torneo WTA.

En la clasificación, los argentinos que están a un partido de conseguir llegar al cuadro principal son: Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti.