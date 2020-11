HOSPITAL DE LA VIÑA: EL SECRETARIO DE SALUD DENUNCIÓ AGRESIONES EN UN CONFUSO EPISODIO

El secretario de Salud de la Provincia, Martín Flores Perazzone, explicó que fue a La Viña, localidad cabecera del departamento homónimo, para poner en funciones a la doctora Norma Heredia, quien va a reemplazar a Pablo Casabella en la gerencia del hospital local. Sin embargo, Flores Perazzone denunció que fue agredido por un grupo de personas que se manifestaban en las puertas del nosocomio.

“Fuimos a hacer toma de posesión de la doctora Norma Heredia. Cuando llegamos al hospital, nosotros ya sabíamos que había una situación tensa en apoyo al doctor Casabella, pero no sabíamos que estaban en el lugar. Cuando llegamos, nosotros pensamos que nos iban a dejar pasar, nos acercamos y les digo que queríamos pasar, pero no me respondieron que no, porque junto a la intendenta sacamos al doctor Casabella”, contó por CANAL 9 MULTIVISIÓN Martín Flores Perazzone.

Luego, el médico relató que les solicitó entrar al hospital para dialogar, pero los manifestantes respondieron de forma negativa y con agresividad. “La Policía vino y me armó un cordón y cuando intentamos ingresar al hospital, había un grupo de 40 o 50 personas que empezaron a golpear a los policías. Ahí decidí que nos teníamos que ir, me subí a mi camioneta y les pedí a los secretarios que estaban conmigo, que se también se subieran y se vayan conmigo”, agregó.

Martín Flores Perazzone detalló que apenas logró salir del medio de la manifestación, se dirigió a la comisaría local para radicar la denuncia.

Después de hacer la denuncia nos volvimos a Salta, realmente lamentable. “Nunca pensé en vivir esta situación. Desde Salud buscamos soluciones a los problemas. Hicimos la denuncia penal. Es una cuestión interna el cambio de gerente, por una cuestión interna y porque sanitariamente el área operativa no está bien. En el caso del doctor Casabella había denuncias penales, hay notas que presentó el personal en su contra desde que asumió“, finalizó.