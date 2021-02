HOY SE SORTEA LA NUEVA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Esta tarde a partir de las 19 se realizará el sorteo de la nueva Copa de la Liga Profesional, el primer certamen de la Primera División de disputarse en este 2021. Los 26 equipos de la máxima categoría conocerán sus grupos para la nueva competencia, que comenzará el viernes 12 de febrero.

En este caso, y a diferencia de la Copa Maradona, los 26 equipos estarán divididos en dos grupos de 13 conjuntos cada uno, con una fecha de clásicos interzonales y puntos que cuentan para los promedios 2022.

A los 24 clubes que jugaron la copa anterior se sumarán los ascendidos Sarmiento de Junín y Platense. El sistema será todos contra todos en cada grupo y la novedad de un clásico interzonal por semana (no habrá fecha especial de clásicos). De esta manera, se jugarán trece fechas y no podrán compartir la misma zona los tradicionales rivales. Es decir, River va a una zona y Boca a otra, por ejemplo. Una vez finalizada esta etapa, avanzarán los cuatro mejores de cada grupo a la ronda eliminatoria, que se jugará a partido único en estadio neutral y con sistema de 1° vs. 4° y 2° vs. 3°. Los ganadores se enfrentarán en semifinales y en una final con la sede a definirse.

El borrador original estipula que la primera fecha se disputará el fin de semana del 14 de febrero y la fase de grupos finalizará el 9 de mayo. Los cuartos de final serán el fin de semana del 16, las semis el 23 y la gran final el 30 de ese mismo mes, antes de la realización de la Copa América que organizan Argentina y Colombia. Se estipula que, por lo ajustado del calendario, no habría parate por la fecha de Eliminatorias del mes de marzo.

En cada fecha habrá un clásico y los enfrentamientos serán:

River vsBoca

Racing vs Independiente

San Lorenzo vs Huracán

Lanús vs Banfield

Vélez vsArgentinos

Colón vs Unión

Newell’s vs Rosario Central

Estudiantes vs Gimnasia

Godoy Cruz vs Talleres

Atlético Tucumán vs Central Córdoba

Aldosivi vs Patronato

Defensa y Justicia vs Arsenal

Platense vs Sarmiento

Finalmente, el certamen se llamará Copa de la Liga Profesional de Fútbol y no Copa Diego Maradona por un conflicto legal con el uso del nombre del Diego. Además, si bien los descensos están suspendidos hasta 2022, los puntos de esta copa y del otro certamen de 2021 sumarán para la tabla general de promedios.