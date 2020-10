IMPUTADA, BETINA SARACINO AFIRMA: “TRANSFUSIONAL SALTA NO ES UNA EMPRESA”

La directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, fue imputada por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función porque, según la Fiscalía, también es directora de Servicio de Medicina Transfusional Salta, servicio que se brinda de forma privada. Sin embargo, Saracino respondió que hay confusión al respecto y afirmó que “le puse un nombre, pero no es una empresa”.

Por Canal 9 Multivisión, Betina Saracino explicó que hay confusión con respecto a su imputación por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función. La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos señala que Saracino, además de ser directora del Centro Regional de Hemoterapia, también es directora de Servicio de Medicina Transfusional Salta, el cual se brinda de forma privada.

“Sinceramente creo que acá hay una gran confusión. Se está tratando de tergiversar, por empezar son dos causas distintas y hay una gran confusión”, dijo Betina Saracino. “Vamos a separar las cosas, porque están mezclando absolutamente todo. Si vamos a la cantidad de plasma, se ve que no terminan de entender, por eso justamente hoy se presentó un escrito. Yo tengo un servicio de transfusión, toda la vida hice transfusiones, esa es mi especialidad y le puse un nombre, pero eso no es una empresa, se puede investigar a través del CUIT cómo facturo”, agregó la directora del Centro Regional de Hemoterapia.

Más adelante en la entrevista, Betina Saracino detalló que, cuando se creó el Centro Regional de Hemoterapia, también se aprobaron los convenios marco para que, justamente todos los que hacían transfusiones, tanto del sector público como del sector privado, pudieran seguir haciéndolas. “Por ende, hay convenios de suministros de sangre para servicios públicos y convenios de suministro de sangre para servicios privados“, afirmó.

Al ser consultada si debió dejar su trabajo en la parte privada para evitar problemas, Saracino dijo, “la verdad que no, de hecho, todos los directores que pasaron por acá han firmado convenios, porque, por empezar, quien asume en la Dirección, lo hace en la parte médica nada más”. Al mismo tiempo agregó: “Hay un programa administrativo contable que se encarga de manejar los números. Nosotros vemos la parte médica de los donantes”.

Luego, Betina Saracino añadió: “Soy personal de planta permanente con 30 horas semanales, no tengo dedicación exclusiva, no tengo extensión horaria. No hay nada que impida que yo pueda seguir haciendo mi actividad médica en la parte privada. Con más razón, cuando yo no estoy haciendo lo mismo, o sea, yo no soy una competencia, yo, en la parte privada no atiendo donantes, ni preparo sangre ni fracciono. Justamente lo que hago es transfundir, transfusiones con productos de este Centro de Hemoterapia”.

Finalmente, Saracino pidió que la Justicia actúe, porque es lo que corresponde en estos casos.