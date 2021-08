IMPUTARON A MARCOS PEÑA Y A OTROS DOS EX ALTOS FUNCIONARIOS DE MACRI POR EL ENVÍO DE ARMAMENTO A BOLIVIA

El ex jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña, el ex canciller Jorge Faurie y el ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo quedaron imputados hoy en la causa en la se investiga el envío de pertrechos de seguridad a Bolivia en los primeros días del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial agrandó la lista de imputados en el caso por contrabando agravado luego de que el gobierno hiciera una ampliación de la denuncia original. La última presentación la habían realizado en conjunto la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

La imputación fue difundida esta tarde en el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación (www.fiscales.gob.ar). Allí se reseñó la presentación hecha por el gobierno. Frederic, Soria y Marcó del Pont habían señalado la existencia de dos reuniones realizadas el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada.