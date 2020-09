View this post on Instagram

INCENDIO DE PASTIZALES EN CHACHAPOYAS AMENAZA CON PROPAGARSE HACIA LOS CERROS En la tarde de este sábado, se produjo un incendio de pastizales en Chachapoyas, en la zona norte de la ciudad de Salta. El fuego amenaza con propagarse hacia los cerros y para evitarlo trabajan dotaciones de bomberos, Defensa Civil y Prevención y Emergencias de la Municipalidad.