Increíble tornado registrado en Malargüe, Mendoza

Un tornado fue registrado este martes en la localidad de Malargüe, en la provincia de Mendoza. Según confirmaron fuentes policiales locales, no se notificaron daños materiales ni se registraron personas heridas en la zona.

Lugareños filmaron en Malagüe, provincia de Mendoza, un tornado. El Servicio Metereológico Nacional confirmó que el fenómeno es consecuencia de una alerta amarilla por tormentas ya pronosticada.

Desde la policía local confirmaron que este tipo de fenómenos suelen ser comunes, pero al estar en un sector rural, no generan daños, este tornado no fue la excepción, ya que no se notificaron daños materiales ni se registraron personas heridas en la zona.

Para los próximos días, la localidad de Malargüe continúa con el pronóstico de tormentas fuertes.

El SMN recomendó que las personas que se mantengan en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos deben mantenerse alejados de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

También evitar circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese a una vivienda se solicitó cortar el suministro eléctrico.

Mirá las increíbles imágenes: https://www.instagram.com/tv/CZMejlIlUzx/?utm_medium=copy_link