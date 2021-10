INSEGURIDAD EN EL CENTRO: ROBARON UNA MOTO A UN DELIVERY

César, un joven que trabaja como un delivery de Pedidos Ya, fue víctima de la inseguridad este sábado, cuando dos hombres forzaron y le robaron su moto que estaba estacionada sobre la primera cuadra de calle Buenos Aires. Todo ocurrió a las 16, a plena luz del día y ante la vista de todo el mundo.

El damnificado contó a Multivisión Federal que estaba trabajando, ingresó a una agencia de turismo y cuando salió ya no encontró el vehículo. “Estaban dos policías, les comente lo que había pasado y me dicen que tenían que hacer averiguaciones, empezaron a llamar por teléfono, yo hasta eso me fui hasta una playa de estacionamiento para ver si no la entraron caminando a la moto, me dicen que no pero que ellos tienen cámaras. Nos fijamos como dos personas salen en la moto, parece que la forzaron y salen andando”, dijo.