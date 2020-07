INTENDENTES DEL NORTE ANUNCIARON NUEVAS MEDIDAS Y CREARON UN COE DEPARTAMENTAL

Entrarán en vigencia a partir de mañana y tendrán una duración de siete días. El COE departamental está conformado por Pichanal, Orán, H. Yrigoyen y Urundel.

Los intendentes Orán, Pablo González; Yrigoyen, Alfredo Sosa; de Pichanal, Sebastián Domínguez; Urundel, Víctor Coraita se reunieron hoy en las instalaciones del Camping La Loma de Hipólito Yrigoyen para analizar la situación desatada por la pandemia de coronavirus. Durante el encuentro se oficializó la creación de un COE departamental para articular un trabajo en conjunto que permita aplicar las medidas dispuestas por el gobernador Gustavo Sáenz de manera efectiva.

Las nuevas medidas se aplicarán durante los próximos siete días a partir de mañana:

* Circulación de personas quedará prohibida salvo para fines de abastecimiento de alimentos, que regirá con DNI par e impar. Por necesidades de salud y provisión de farmacia, NO rige la limitación según número de DNI, como así tampoco para exceptuados por DNU nacional y provincial.

* Las personas que realicen tramites bancarios deberán acreditar turno correspondiente.

* Comercio. Se considera esencial el que tenga que ver con provisión de alimentos y medicina. Toda otra actividad queda prohibida.

* Gastronomía. Funcionamiento regido bajo delivery.

* Ferias o mercados de todo tipo no podrán realizar actividades comerciales.

* Gimnasios suspendidos.

* Oficinas publicas municipales quedarán sujeta a modalidad de guardia mínima, garantizando servicios básicos.

* No pueden ingresar personas desde Bolivia.

* Se establecerá horario de circulación de camiones o transportes provenientes de zonas rojas, o de circulación viral o que provengan de países vecinos.

* Transporte Público de pasajeros estará prohibido, solo podrán transportarse los exceptuados por DNU. Este transporte deberá contar con guía de pasajeros transportados en todo momento. En tanto el transporte privado, tanto taxis como los que llevan personas a fincas y establecimientos comerciales o fabriles, deben contar con elementos requeridos para prevención de contagio del virus.

* Los taxis solo podrán transportar 2 personas por viaje. Deberán contar con división de habitáculo y elementos de prevención.

* Todo transporte de pasajero deberá acercar esa guía de pasaje al referente de COE de cada municipio una vez a la semana.

* Bloqueo o blindaje departamental. Se resolvió elevar a las autoridades provinciales la solicitud formal de la instalación de puestos de control sanitarios y policial ubicados en la altura de Urundel, la Estrella, Aguas Blancas y Puente Elordi. Que se provean de elementos, recursos humanos, y materiales para la instalación y funcionamiento permanente de los mismos.