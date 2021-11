Investigan el repudiable ataque a un canal de televisión

El lunes pasado, durante la marcha del colectivo Orgullo LGBTIQ+, un grupo de personas pintó con aerosol las paredes de Telefé Salta con mensajes como «Cómplice de yuta» y pegó carteles con las imágenes de víctimas de violencia en la provincia. El repudiable e inentendible ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del canal y ahora el fiscal Ramiro Ramos Ossorio dispuso una serie de medidas tendientes a dar con los responsables de la agresión.

“No sabemos lo que pasó, nos causó sorpresa. Es un hecho de vandalismo y no se entiende por qué este tipo de agresión. También nos llamó la atención el accionar de la Policía, que observó cómo estas personas colocaban los carteles y no hizo nada. No sabemos cuál era el mensaje que querían transmitir a Telefé”, contó la periodista de ese canal, Emilce Amado, a Multivisión Federal.

Entre esas diligencias, el fiscal Ramos Ossorio indicó que se trabaja con el grupo investigativo del sector para el relevamiento de las cámaras de seguridad privadas y de monitoreo, en procura de individualizar a los causantes; la toma de declaraciones testimoniales y otras de rigor. «Nosotros cubrimos la información, haciendo escuchar todas las voces, y no entendemos este ataque. Esto nos sorprendió a todos porque no recibimos amenazas ni disconformidad sobre nuestra cobertura a algún caso en particular”, finalizó Amado.