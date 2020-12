IVANA NADAL SE FUE DEL PAÍS Y LANZÓ UN INDIGNANTE MENSAJE SOBRE EL CORONAVIRUS

En vísperas de Año Nuevo, Ivana Nadal viajó a Arraial do Cabo, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, para pasar unas vacaciones y emprender su “travesía” por el mundo. “Apaguen la tele y viajen”, recomendó en primer lugar para luego sostener que “no está pasando nada” en referencia a la pandemia y que el “sistema inmunológico se pone débil” ante la falta de amor “y ahí llega el Covid-19”.

“Chicos, no está pasando nada”, aseguró en sus historias de Instagram en referencia a la pandemia de coronavirus, aunque luego se arrepintió: “O sea sí, no quiere que me puteen, está pasando un re tema pero no tanto como están diciendo. Por ejemplo, viajar se puede viajar. Ni me tomaron la fiebre”.

“Yo no sé qué es lo que se consume de los medios de comunicación, porque hace bastante que ya no los consumo. Pero apaguen la tele loco, vivan su vida, respiren su aire. Disfruten de lo que tengan ganas de hacer porque no todo es tan dramático como te lo están vendiendo. Concentrate en tu vida, Cuida tu interior, fortalece tu sistema inmunológico y viví”, agregó la modelo.

Según contó, Ivana Nadal sacó un pasaje a Río de Janeiro con una amiga y de ahí se trasladaron en auto hasta Arraial do Cabo. “La decisión es tuya. Moverte de tu casa, planificar algo, jugártela, salir del sistema y vivir tu vida”, alentó.

Ante las preguntas de sus seguidores, minimizó los controles y reiteró: “No me pidieron nada. No hay quilombo en Río, ni en Ezeiza, no me tomaron la fiebre, no te piden ningún papel, me hicieron llenar una declaración jurada y ni me la pidieron”.

A pocas semanas de ser criticada por sus declaraciones sobre salud mental, quiso expresarse sobre la muerte y la pandemia, pero una vez más fue polémica: “El Covid existe, es una enfermedad que está llevándose a mucha gente, como también creo que la muerte es parte de nuestra vida, es la evolución. Cuando se termina tu rol en esta vida, se muere tu cuerpo y tu alma viaja a otro cuerpo y empieza todo otra vez”.

“Si vos seguís poniendo tu energía en el resto, en lo que no tenés, lo que no lográs, en lo que te gustaría tener pero lo único que haces es quejarte porque no te llega, no te vas a mover de ahí y te bajan las defensas. Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor y ahí llega el Covid”, aseguró.

Finalmente, Ivana reveló la “solución” a la pandemia: “Empezá por vos, tratate bien, date amor, hacé lo mismo con el resto y el Covid-19 no te toca amigo, te lo prometo”.