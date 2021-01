JENNIFER LOPEZ SE CRUZÓ CON UNA “HATER” QUE LE DIJO QUE USA BOTOX

Hace unos días, Jennifer Lopez tuvo un particular cruce con una seguidora de Instagram. Luego de que la cantante hiciera un posteo en sus redes en el que mostraba cómo le había quedado la cara tras la aplicación de una crema, una hater le dijo que se había puesto botox y la artista le contestó.

El posteo que hizo la actriz fue para promocionar una crema facial. “Miren esta belleza. Me acabo de sacar la máscara y honestamente no puedo ver una sola línea en mi cara. Está brillante, hermosa y deliciosa”, dijo la cantante, en el video de más de un minuto que subió a su cuenta.

Uno de los primeros mensajes que recibió JLo fue el de una usuaria, que no le creyó lo que decía. “¿Puedo decir que tus cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablás o intentás expresarte? Definitivamente tenés botox. Y mucho. Está todo bien, solo digo”, escribió.

JLo no dejó pasar por alto el hiriente mensaje, aunque le contestó con mucha altura. “Esa es solo mi cara por 500 millonésima vez: ¡nunca me hice botox, ni me apliqué alguna inyección ni me operé! Solo digo. ¡Conseguí un poco de JLO Beauty y sentite hermosa en tu propia piel! Y acá hay otro secreto: intentá gastar tu tiempo en ser más positiva, amable y edificante con los demás ¡No pierdas el tiempo tratando de derribar a otros que te mantendrán joven y hermosa también! Te mando amor”, escribió.

Jennifer Lopez aclaró en varias entrevistas que nunca se hizo una cirugía. La estrella de la música siempre habló de que su buen estado de salud tiene que ver con las rutinas de ejercicios que lleva, además de tener una vida sana en materia de alimentación.