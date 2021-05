JORGE RIAL EN MIAMI: «SIENTO QUE VINE A SALVAR MI VIDA»

Jorge Rial salió al aire hoy en su programa de América Tv, Tv Nostra, y contó detalles de su viaje a Miami para vacunarse. El conductor está en un hotel mientras espera para volver al país.

Rial se dio la vacuna el pasado sábado y se aplicó la única dosis de Johnson & Johnson y solo tuvo una línea de fiebre por la noche.

El conductor enfrentó las críticas de las redes sociales y de colegas que le tiraron por la cabeza sus propios dichos de meses anteriores cuando otros famosos iban al exterior a vacunarse.

«Siento que me saqué una mochila muy pesada. Realmente estaba con mucho miedo. Me vine a vacunar por miedo. Siento que si me contagiaba me mataba», afirmó Rial en charla con su equipo de Tv Nostra.

Por último, remarcó que su viaje le salvó la vida: «Yo siento que este viaje me salvó la vida. Pero sentís vergüenza porque ojalá todos tengan la posibilidad de tener la vacuna».