José María Listorti fue dado de alta, tras permanecer internado casi una semana como consecuencia del agravamiento en el cuadro de coronavirus. Para anunciar la noticia, el conductor publicó un nuevo video en sus redes sociales donde manifestó: “Domingo a la mañana, me están dando de alta. Ya estoy cambiadito, muy contento, muy ansioso… después de estar una semana acá, internado y volver a casa para poder abrazar a mis hijos y a mi familia”.

“Quiero agradecer a todo el personal de salud: doctores, enfermeros, personal de limpieza que nos atienden muy bien con mucha vocación, con mucho amor y mucho cariño. Vuelvo a casa, gracias a todos por los mensajes, los he leído a todos y la verdad es que me han dado mucha fuerza”, continuó José María ya recuperado. Pero advirtió: “Cuídense porque tampoco es joda, no es que ahora yo soy inmune y puede abrazar a todo el mundo, me tengo que cuidar igual, así que cuídense: distanciamiento, tapaboca y todo lo que ya sabemos…”.