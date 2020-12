JOSÉ URTUBEY: “NO TENEMOS UN NORTE CLARO DE UNA RECUPERACIÓN”

El dirigente industrial, José Urtubey, hizo un balance de la economía del país sobre el cierre del año. En este sentido, el empresario indicó que el 2021 será mejor, pero también confesó que “no tenemos un norte claro de una recuperación”.

“Al 2020 entramos ya en crisis. No hubo tensión social por una contención que hizo el Gobierno, con los ATP por ejemplo, pero todavía no tenemos un norte claro de cuándo habrá una recuperación, pero creo que, objetivamente, con el acuerdo con el FMI y la vacuna empieza a haber un efecto positivo, tal vez el segundo semestre tenga un efecto positivo”, dijo José Urtubey por CANAL 9 MULTIVISIÓN.

Seguidamente, el dirigente industrial estimó que el crecimiento del año que viene será de solamente cinco puntos, pero remarcó que efectivamente el 2021 será mejor que el 2020. “Las elecciones de medio término permiten calibrar a la oposición y al sistema político para acompañar con nuevas propuestas. Es un año que será interesante”, agregó.

Igualmente, José Urtubey consideró que no habrá una notoriedad clara del crecimiento de un sector en particular, pero destacó que la construcción, la metalmecánica y el sector exportador “van a ser algunos de los que sentirán la recuperación”. Esto dependerá de cómo se reinserte la Argentina en el plano internacional. Será un año mejor, pero no creo que sea sustancial la recuperación”, añadió.

“BAJAR LA INFLACIÓN ES UN PROCESO DE CUATRO AÑOS”

En este sentido, José Urtubey explicó que la inflación es un problema estructural y que el año que viene rondará el 50 por ciento, teniendo en cuenta el descongelamiento de las tarifas. “Pero hay que atender la oferta productiva para bajar la inflación, esto no se hace en un año, sino que se hace por lo menos en cuatro años”, cerró.