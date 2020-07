JOVEN BRITÁNICA ESCRIBIÓ UN LIBRO “PARA SER MÁS QUE UN TURISTA EN SALTA”

Una joven británica escribió un libro hecho desde la experiencia que vivió en Salta “con la cultura, las costumbres y las delicias culinarias”. La obra está escrita en inglés y puede conseguirse en Amazon. Nadia Glover es su autora y el libro tiene como objetivo “experimentar Salta en profundidad, más que un turista”.

“salta es muy diferente, por las montañas y por su gente”

Por Canal 9 Multivisión, Nadia Glover explicó cómo tomó la iniciativa de escribir este libro o guía turística. “Escribí sobre comidas, bebidas, sobre la cultura y los lugares a los que la gente va”, dijo la joven escritora inglesa. Además, la autora del libro indicó que le sorprendió la gente en Salta y dijo que es muy diferente a la gente de Inglaterra. “En Inglaterra no hablan mucho entre ellos, aquí sí”, señaló.

“Yo no sabía mucho sobre Argentina, sabía que la carne era muy rica, pero mucho no sabía de Argentina. Creo que Salta es muy diferente, por las montañas que es algo muy lindo y por la gente”, agregó Nadia Glover, quien fue recibida por el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña. Consultada sobre lo que más le gusta de la Capital salteña, la joven británica indicó: “Me gustó el Teleférico, el centro y la Plaza 9 de Julio”.

Finalmente, Nadia Glover aclaró que el libro se puede conseguir en Amazon.

VER LIBRO AQUÍ

With travel tips and culture in our guidebooks written by a local author, it is never too late to visit Salta

Con consejos de viaje y cultura en nuestras guías escritas por un autor local, nunca es demasiado tarde para visitar Salta

Most travel books tell you how to travel like a tourist. Although there is nothing wrong with that, as part of the ‘Greater Than a Tourist’ series, this book will give you candid travel tips from someone who has lived at your next travel destination. This guide book will not tell you exact addresses or store hours but instead gives you knowledge that you may not find in other smaller print travel books. Experience cultural, culinary delights, and attractions with the guidance of a Local. Slow down and get to know the people with this invaluable guide. By the time you finish this book, you will be eager and prepared to discover new activities at your next travel destination.

La mayoría de los libros de viajes te dicen cómo viajar como un turista. Aunque no hay nada de malo en eso, como parte de la serie “Mayor que un turista”, este libro le dará consejos de viaje sinceros de alguien que ha vivido en su próximo destino de viaje. Esta guía no le indicará las direcciones exactas ni el horario de la tienda, sino que le dará a conocer que es posible que no encuentre en otros libros de viaje con letra pequeña. Experimente delicias culturales, culinarias y atracciones con la guía de un local. Reduzca la velocidad y conozca a las personas con esta guía invaluable. Cuando termine este libro, estará ansioso y preparado para descubrir nuevas actividades en su próximo destino de viaje.