Juan José Esteban: «El 148 otorgará 600 turnos por día»

El Ministro de Salud de la provincia confirmó además que el miércoles llegó un importante stock de vacunas a la provincia.

Salta atraviesa una situación crítica a raíz del exponencial aumento de casos de coronavirus. En el reporte epidemiológico del miércoles se notificaron más de 1700 contagios, una cifra inédita y preocupante para la provincia. Es por eso que en las últimas horas, se resolvió suspender los festivales folclóricos y los eventos masivos programados para enero. Además, desde este jueves se habilitó la línea 148 para turnos de testeos, que ya está colapsada de llamados.

En una entrevista exclusiva con Multivisión, el ministro de Salud, Juan José Esteban, confirmó que el miércoles pasado llegó un importante stock de vacunas a la provincia, y se mostró satisfecho por la gran cantidad de personas que se inoculó en los últimos días. «Hoy en día tenemos al 70% de la población objetivo vacunada. Superamos los 2 millones de personas que se aplicaron las primera y segunda dosis mientras que 120 salteños se inocularon con la tercera. Esto nos satisface mucho porque significa que la población está tomando conciencia», comentó el funcionario.

Con respecto al funcionamiento del 148, Esteban explicó que sólo otorgarán 300 turnos para testeos en el Centro COVID y 300 para el Hospital Papa Francisco. «La línea dará 600 turnos por día para estos dos dispositivos. Los otros centros siguen funcionando con normalidad», aclaró.

«Los eventos que no se pueden controlar no se deben realizar»

Respecto a la suspensión de los festivales y los eventos de más de 1000 personas, el Ministro aclaró que los intendentes acompañaron la decisión entendiendo la situación sanitaria crítica que atraviesa la provincia. «Tenemos un porcentaje de positividad del 48% y en día superamos los 1000 casos, algo que no había sucedido antes. La intención es no permitir las mega fiestas porque la aceleración de casos viene de ahí. Humanamente es difícil controlar los eventos masivos y la consecuencia es una transmisión viral sostenida comunitaria muy importante. y hoy vemos adolescentes infectados con la nueva variante. Entonces, los eventos que no pueden controlar, no se deben realizar. Necesitamos mucha responsabilidad social para pasar este trance hasta mediados o fines de febrero», enfatizó.

El miércoles, la ANMAT aprobó cuatro autotest de coronavirus que servirán para que las personas tengan un diagnóstico rápido y, en caso de un positivo, se aíslen lo más rápido posible. Sobre este punto, Esteban consideró que «no tenemos experiencia con los autotests pero si la ANMAT los aprueba, es correcto, pero la gente tiene que aprender a usarlos para que no le de falsos negativos».

Finalmente, el Ministro de Salud y titular del COE, pidió conciencia y responsabilidad de la sociedad. «Esto es muy dinámico, tenemos que tener mucha responsabilidad para enfrentar esto y habituarnos a convivir con esta pandemia. El barbijo es fundamental, tenemos que sanitizar, mantener el distanciamiento, y pedirle a la gente que actúe con criterio porque la transmisión viral sostenida está en las mega reuniones», concluyó.