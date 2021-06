JUANA REPETTO SE PREPARA PARA LA LLEGADA DE SU SEGUNDO HIJO

Juana Repetto transita la recta final de su embarazo. La actriz está esperando a Belisario, fruto de su relación con su marido, Sebastián Graviotto, quien ya tiene una hija llamada Lupe. Ella, en tanto, fue madre soltera de Toribio, quien nació a través de una inseminación artificial. En las últimas horas le dedicó un emotivo posteo a su primer hijo y contó cómo comenzó la “despedida” de la familia monoparental” que formó hace casi cinco años.

“Hace unos días que cuando nos acostamos, después de darnos un beso y abrazo de buenas noches, Toro nos dice: ‘Beli y mamá, son la mejor familia que puedo tener. Los amo’. Palabras textuales. Similares a las mías de cada noche: ‘Agradezco al universo tenerte y que goces de perfecta salud, sos lo mejor que me pasó en la vida. Te amo’”, escribió la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto en su cuenta de Instagram.

También relató que luego de aquella despedida de las buenas noches se quedan abrazados -“acurrucados”- hasta que su hijo se queda dormido. “Y ahora, ¿qué onda con eso?”, se preguntó la actriz que en las próximas semanas dará a luz a Belisario. “¿Podremos seguir teniendo esos momentos? Seguramente algunos días sí y otros no. Pero solo de pensar que algún día lo necesite y yo no pueda dárselo se me estruja el corazón”, se sinceró Juana.