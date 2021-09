JUANA VIALE CONTÓ CUÁNDO VOLVERÁ MIRTHA LEGRAND A LA TELEVISIÓN

En los últimos días comenzó a circular un rumor que aseguraba que a fin de año Mirtha Legrand se retiraría de la televisión luego de 53 temporadas ininterrumpidas al aire.

Juana Viale se encargó de desmentir las versiones que involucran a su familia y los manejos en relación al trabajo de su abuela.

«¿Por qué siempre me preguntan cuándo vuelve o si se retira? Qué sé yo. Es una persona que tiene derecho de decidir lo que quiera cuando quiera», manifestó en diálogo con Implacables.

«Ella manda, hace lo que se le antoja porque tiene la edad y laburó toda su vida para tomar las decisiones que quiere», agregó y destacó que la diva tiene muchas ganas de volver a la pantalla.

«Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro», manifestó la animadora. Y contó que pasar tanto tiempo sin tener contacto con el exterior estaba afectando su salud: «Estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: ‘Doctor, quiero volver a ser la de antes’. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje…’. Es la mejor terapia”.

Y una semana más tarde, Juanita reveló el diálogo que tuvo con su abuela en privado. «Fue un programa muy lindo, ella se sintió muy cómoda, pero me dijo: ‘Volvé vos a trabajar'», dijo con humor. Y destacó la trayectoria de la conductora: «Ahí está la Chiqui Legrand, vigente 53 temporadas, con todos los años que tiene, no se cansa de trabajar».