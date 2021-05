JUANA VIALE CONTÓ QUE MIRTHA LEGRAND LA LLAMÓ ANTES DE LA ENTREVISTA CON MAURICIO MACRI

En el comienzo de sus clásicos almuerzos de los domingos, Juana Viale comenzó la emisión referencia a la entrevista que le realizó el sábado por la noche al ex presidente, Mauricio Macri, y contó que recibió el llamado de su abuela Mirtha Legrand.

“Le pregunté todo. Estaba nerviosa al principio por lo que conlleva entrevistar a un ex presidente, pero creo que fue una charla amena”, relató la joven conductora.

“¿Hubo llamado de la abuela con consejos?”, preguntó el asesor de moda, Mariano Caprarola. “Sí, hubo”, respondió sin dudar la conductora. “Termina una pregunta y enseguida le tenés que preguntar otra”, comentó Juana sobre uno de los consejos que le dio su abuela Mirtha previo al diálogo con Mauricio Macri.

También le preguntó cuándo había hablado por última vez con el presidente, si creía que mandaba Alberto Fernández o Cristina Kirchner. Y sin dudar le marcó: “Dijiste que ibas a ser el último argentino en vacunarte…”, en relación a los dichos del ex presidente quien finalmente estando de viaje por Miami se vacunó. Entonces el ex presidente alegó que se enteró que estaban inoculando cerca de donde él había ido a dar una conferencia y a pesar de que en Argentina le tocaría el turno en los próximos días porque tiene más de sesenta años, quiso hacerlo para no sacarle una vacuna a otro argentino.

Juana quiso saber además por la experiencia de Macri cuando estuvo secuestrado, hace ya treinta años. Le preguntó por la caja dónde estuvo cautivo, por el vínculo amistoso que entabló con uno de sus secuestradores y siguió atenta el estremecedor relato del ex presidente. “¿Cómo fue tu vínculo con tu papá?”, indagó la actriz y el ex presidente habló de la competencia entre ambos y del final que los encontró habiendo sanado heridas. La entrevista que se extendió por algo más de dos horas alcanzó un promedio de 10.6 puntos de rating.