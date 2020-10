JUANA VIALE HIZO ATRAGANTAR A AGUSTÍN SIERRA Y LUEGO LO SORPRENDIÓ CON UNA REVELACIÓN

A contramano del presente de la mayoría de los artistas en este contexto tan particular, la carrera de Agustín Cachete Sierra está viviendo un boom inesperado. Sucede que a su trabajo como actor en Sex -la obra de José María Muscari que ahora tiene su versión por streaming-, se sumó su participación en el Cantando 2020 y, como si fuese poco, la reposición de Floricienta a través de la pantalla de Telefe, que lo tiene a él como una de sus figuras.

Ante este nivel de exposición, no sorprende que Cachete haya sido invitado a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, que continúa emitiéndose con la conducción de Juana Viale. El joven actor compartió la comida con Aníbal Pachano, integrante del BAR del Cantando; Teté Coustarot, conductora de Mujeres de El Trece; y Ariel Puchetta, líder de Ráfaga.

La participación de Cachete en la histórica mesa no arrancó de la mejor manera. Sucede que Juana Viale lo sorprendió con una pregunta justo cuando se disponía a darle el primer bocado a la comida. “Por favor, empiecen a comer. Perdón, yo me olvido de que hay que dar inicio, pero hay que dar inicio. Empiecen”, pidió la conductora, y el actor acató. Sin embargo, en la televisión cada segundo vale oro y la nieta de Mirtha no quiso perder el tiempo y le habló a su entrevistado.

“Bueno, Agustín, vos que justo había empezado…”, comenzó a decir Juana al darse cuenta de que, claro, el actor estaba probando el plato que había preparado Jimena Monteverde. “Ah, sos una amiga, Juana, una amiga…”, atinó a decir Cachete, entre risas.

A pesar de esta situación, Juana no dudó en hacerle una revelación a su invitado, de esas que no suelen realizarse en televisión. “No sabía quién eras -le reconoció la conductora al actor-. Pero lo sigo mucho a Jey Mammon y él te ama. Vino acá y era ‘Cachete, Cachete, Cachete’. Le pregunté quién era Cachete. ‘¿Cómo no sabés quién es?’, me dijo. Y, claro, el chico creció…”

Fiel a su estilo, respetuoso pero descontracturado, Cachete sonrió ante la revelación y dijo: “Lo amo (a Jey Mammon), es un fenómeno. Y sí, estoy en un momento de mucha exposición, por suerte. Y muy agradecido, jugando, cantando, rompiendo los miedos. Y cumplí 30 años en cuarentena”.

Respecto a sus múltiples trabajos en cuarentena, señaló: “Tenés el Cachete que quieras elegir. El niño en Floricienta, el de ahora en el Cantando, y el pervertido en Sex Virtual. Hay para todos los públicos. El más joven y también el de mayor edad, que se mete en la experiencia de Sex Virtual, con la que estamos a punto de hacer la edición número 11”.

Al ser consultado sobre su decisión de aceptar la propuesta para integrar el Cantando, certamen en el que ya se perfila como uno de los favoritos, manifestó: “Tenía miedo, nervios y ansiedad, de mucho tiempo estar encerrado… Todos vimos el show y uno sabe de qué se trata y tenés comentarios. Pero después vivirlo es diferente. ¡Yo no canté nunca en mi vida! Y se nota…”

Y concluyó: “Me tuve que sacar los miedos de encima porque no quería hacer papelones, y después, a medida que vas entendiendo que es un show, hay una previa, es trabajo y exposición, sabés que siempre se puede sacar algo bueno”.