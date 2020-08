JUANA VIALE PIDIÓ DISCULPAS POR SUS DICHOS SOBRE LA UBA: “JAMÁS QUISE HABLAR MAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA”

La semana pasada, mientras en la mesa de La Noche de Mirtha Legrand se debatía sobre la situación actual de la educación en el marco de la pandemia, Juana Viale hizo un comentario sobre lo que pensaba de la Universidad de Buenos Aires que terminó generando polémica, críticas y voces encontradas en las redes. “Antes estudiar en la UBA era palabra santa”, opinó la conductora en el ciclo de eltrece, en diálogo con su invitado, Horacio Cabak. Y completó sus dichos: “Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde”.

Como era de esperarse, lo que dijo Juana Viale tuvo sus repercusiones y a lo largo de la semana fueron varias las figuras que salieron a responderle a la hija de Marcela Tinayre. Entre ellas, Dalma Maradona, que expresó en sus redes que “volvería a elegir la universidad pública sin dudarlo”. Y anoche Juanita aprovechó el momento previo a ir al corte para descargarse, aclarar y responder a todos los que la criticaron y “denostaron” por su postura respecto del sistema educativo público.

“Antes de ir al corte les quiero hacer una aclaración a todos los que estuvieron hablando, comentando y denostándome. Jamás tuve la intención decir nada malo sobre la UBA”, dijo Juanita, que en los últimos meses tuvo que acostumbrarse a las consecuencias inusitadas que genera cada posición que deja asentada desde su rol de conductora del programa de su abuela. Con intención de calmar las aguas, la actriz aseguró que para nosotros, como argentinos, “es un orgullo tener una educación pública y gratuita”, y puntualmente se refirió a la UBA que, reconocida mundialmente, “está dentro de las 100 mejores universidades del mundo”. “Y no es solo eso, sino también está nuestra educación primaria y secundaria de toda la República Argentina”, agregó.

A la vez, la nieta de Mirtha Legrand reconoció la calidad de los docentes de la casa de estudios y pidió disculpas. “Mis mayores respetos a todos los que son profesores de la Universidad de Buenos Aires. Si dije algo y ofendí a alguien, pido disculpas, porque soy humana y también me puedo equivocar. Jamás quise hablar mal de la universidad pública, jamás lo haría”, señaló, muy enfática. Finalmente, se refirió a su nivel educativo. “Soy bachiller. Es así, y mi título es de una escuela pública”.