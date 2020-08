JUANA VIALE REVELÓ QUE VOLVERÍA A VOTAR A MACRI Y CONTÓ QUÉ NO LE GUSTA DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Desde que reemplazó a su abuela, Mirtha Legrand, en sus dos ciclos en El Trece, Juana Viale adquirió una gran exposición. Con un estilo descontracturado, la actriz ha logrado llevar adelante muy bien estos programas a tal punto que Chiquita le hizo un gran reconocimiento: “Ese sillón ahora tiene dos dueñas”.

La hija de Marcela Tinayre habló de este enorme desafío en su carrera artística, de cuestiones políticas y de otros temas en una entrevista a distancia con Estelita, el personaje que interpreta Jey Mammon en su nuevo ciclo televisivo, Estelita en casa, que comenzó esta madrugada por la pantalla de América.

“¿A quién votaste (en las elecciones presidenciales)?”, le preguntó la conductora. “A (Mauricio) Macri”, le respondió Juanita. Y cuando le consultó si ahora elegiría otra vez al ex presidente en vez de Alberto Fernández, Juana contestó con seguridad: “Volvería a votar a Macri”.

Luego, la protagonista de la película Camino sinuoso aclaró que su ideología política no era macrista, y que el presidente Alberto Fernández le “gusta mucho”, pero “no lo que viene atrás”. Entonces, Estelita indagó más: “¿Cristina (Kirchner) no te gusta?”. “Sí”, confirmó Viale, validando esa impresión.

Entre risas, Jey Mammon también le consultó a Juana si interrumpía a sus invitados de la mesa, como solía hacer Mirtha, quien se alejó de la televisión ya que por su edad es una persona de riesgo frente al coronavirus. “No, yo los dejo hablar a todos”, aclaró la hermana de Nacho Viale sobre su manera de llevar adelante el ciclo.

“Gracias a vos volvieron los K a la mesa”, le dijo Estelita. Con tono irónico, Juana le respondió a pura ironía: “¡Por suerte! Ya era hora. Ya estaba proponiendo que me den banana de postre”. Entre risas, la humorista le siguió el juego y bromeó: “Porque es el show de los gorilas ahora, ¡me vuelvo loca!”. Y la conductora agregó: “Antes no querían venir. A mí me gusta que vengan los K, me gusta la pluralidad, la diversidad”.

Durante la charla, Estelita abrió el juego: “¿Creés que Alberto termina el mandato?”. Con una sonrisa, Viale le respondió: “Yo creo que Alberto viene a comer pato a mi programa”. De esta manera, ambos hicieron referencia a un escándalo que se generó hace tres semanas cuando la actriz fue acusada de “golpista” en las redes sociales por una pregunta filosa que hizo en su programa.

Este episodio ocurrió en medio de un debate entre el economista Roberto Cachanosky, el abogado Alejandro Fargosi, el ex diputado Julio Bárbaro y la periodista María Julia Oliván. La conductora preguntó si el Presidente terminaría su mandato. Al ver la controversia que había generado, se vio obligada a pedir disculpas a través de su cuenta de Twitter. Pero como las agresiones continuaron, a la semana siguiente hizo un fuerte descargo en el que aseguró: “No soy una operadora política de ningún espacio”.

Este domingo, Viale recordó ese momento en su programa y reconoció que se sintió muy afectada por lo ocurrido: “Por eso escribí algo, porque me sentí como muy señalada. Primero porque fue una pregunta, no con una intención. Porque lo único que yo quiero es que a la Argentina le vaya bien. Indistinta la bandera que tenga el Presidente”.

Por último, agregó: “Yo pregunté si pensaban que Alberto terminaba su mandato. Pero fue en forma de pregunta, no de golpista o por querer generar nada. Por todo el caos… Bueno, no importa. Y me afectó mucho porque yo no soy política, yo no tengo una banda y soy o roja o blanca o de cualquier color. Estoy acá con intenciones de proporcionar una información y tengo gente que puede opinar mucho mejor que yo. Entonces, esa vez me afectó bastante que me acusaran de golpista o gorila, que entre paréntesis es un animal muy inteligente, quiero decirlo. Pero no me gusta que me cataloguen como algo”.