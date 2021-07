JUEGOS OLÍMPICOS: A UNA SEMANA DE DAR INICIO A LA CITA DEPORTIVA MAS IMPORTANTE

Sólo resta una semana para el inicio de los Juegos Olímpicos. La cita deportiva más importante del planeta tendrá su disparo de largada el viernes 23 de julio desde las 8 de Argentina con la ceremonia de apertura que se llevará a cabo en el renovado estadio Olímpico de Tokio.

Luego de la postergación del año pasado, la capital de Japón albergará la edición número 32 de un evento que paralizará al mundo durante dos semanas y tendrá a 179 deportistas albicelestes buscando una medalla.

El combinado masculino de fútbol será el primero en competir para el país un día antes de la ceremonia de apertura, el día jueves 22 de julio a las 7.30 de la mañana de Argentina. Y en la primera jornada oficial de actividad, Paula Pareto saldrá al tatami para defender su oro olímpico.

En el caso de la gimnasia, tras la confirmación de que Martina Dominici no participará por dar positivo en un control antidoping, Abigail Magistrati será la que la reemplazará en la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos. La clasificación all around femenina comenzará el sábado 24 a las 22 (hora argentina) y la gimnasta, que será la más joven de la delegación con 17 años, podría participar de algunas de las subdivisiones ya entrada en la madrugada del domingo 25.

El cronograma del tenis todavía no se conoció oficialmente, pero el día de arranque pautado tanto para hombres como para mujeres es el viernes 23 de julio a partir de las 23.00 horas de Argentina, en una jornada que se extenderá durante toda la madrugada del país hasta las 8 del sábado. La primera ronda se completará a partir de ese mismo sábado a las 23hs hasta las 8 del domingo. Con Nadia Podoroska, Diego Schwartzman y la dupla Horacio Zeballos-Andrés Molteni como los grandes referentes, la abultada delegación nacional finalmente no contará con Juan Martín del Potro.También habrá muchos representantes en las distintas especialidades de vela, con una actividad que se largará el 25 de julio y tendrá a Santiago Lange y Cecilia Carranza (Nacra 17) como grandes exponentes para defender el oro olímpico de Río 2016.