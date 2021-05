JUJUY JIMÉNEZ EXPLICÓ POR QUÉ NO HABLÓ MÁS CON EL ‘PELADO’ LÓPEZ TRAS SU SEPARACIÓN

A diferencia de Juan Martín del Potro, su último ex, la participante de La Academia no volvió a comunicarse con el conductor.

Hoy por hoy, Sofía «Jujuy» Jiménez está enfocada en su trabajo. Se siente muy contenta y ansiosa por su pronto debut en La Academia, el reality de baile de ShowMatch, y centrada en sí misma. Sin embargo, reflexionó a fondo sobre sus romances pasados.

A diferencia de Juan Martín del Potro, su último ex con quien sigue en contacto, la participante reveló que no volvió a hablar con Guillermo «Pelado» López después de la separación. ¿El motivo? No le interesa seguir teniendo contacto con él.

«Tampoco iba a ser mi amigo. Es un ex. Era raro. Nunca más hablamos. Con Juan re hablo. Es muy loco porque nos acompañamos desde otros lugares. Lo quiero mucho. Creo que tiene que ver con las personalidades o con los vínculos que tuvimos. Era muy chica cuando estaba con Guille y ahora de grande veo otra cosa», expresó.

Y se despidió mostrándose tajante con respecto a la posibilidad de volver a charlar con Guillermo. «Así y todo sigo sosteniendo que no me interesa tener vínculo con Guille”, sentenció.