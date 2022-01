JULIÁN ÁLVAREZ AL CITY, ¿CUANTO LE QUEDA A RIVER?

La carta en cuestión contenía la cifra bruta expresada en euros (21.411.500), aunque por hábito en el club prefieran trasladarla a dólares: u$s24.241.457, de los cuales ya deducido el 25,95% de los impuestos que incluyen el 15% que le corresponde al futbolista, a River le van a ingresar u$s 19.246.890 (17 millones de euros). Y en la tesorería, al cabo, en un principio quedarán u$s 18.246.890 porque en el convenio en el que se le cedió el 15% del pase al club Atalaya de Córdoba se había puesto u$s 1.000.000 como tope de esa porción de los derechos económicos.

El acuerdo con el City, además, contempla que la joya que el lunes soplará 22 velitas será cedido a River hasta fin de año. En caso de que el equipo del Muñeco quede eliminado en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa, el 6 de julio, Álvarez partirá sin más hacia Inglaterra. Aunque de lo contrario, el Araña no terminará la temporada al lado de Marcelo Gallardo sólo si el City hace uso de una cláusula complementaria que establece una penalidad por llevárselo antes de tiempo e implica el pago de u$s 1.700.000 (1.500.000 euros).

Y en este punto vale la pena hacer un alto: la partida anticipada aun con River disputando la Libertadores tendría un indisimulable perjuicio futbolístico pero como contrapartida haría que esta venta se convierta en un hito: los u$s 19.956.675 (u$18.256.675 +u$s 1.700.000 de penalidad) la pondrán al tope de las salidas, apenas por debajo de la de Javier Saviola al Barcelona (u$s 22.000.000 netos para River).

A su vez, en el compromiso que se firmará en las próximas horas quedó establecido que, desde el 1° de enero y hasta el día que el cordobés se vaya de Núñez, el comprador se hará cargo de la diferencia entre lo que el promisorio delantero cobraba en River y lo que acordó percibir en su nuevo club. Con el Manchester City, el vínculo de Julián se va a sellar por cinco años y medio, hasta el 30 de junio del 2027.