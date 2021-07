JULIÁN WEICH RECIBIÓ EL ALTA MÉDICA

Julián Weich fue dado de alta este miércoles tras superar un cuadro de coronavirus que lo obligó a mantenerse aislado tres semanas, e incluso con varios días de internación en terapia intensiva en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). El propio conductor fue el que comunicó la noticia: «Estoy muy bien… ¡estoy vivo!», celebró.

En diálogo con la periodista Maby Wells, su compañera en radio Uno (FM 103.1), Weich anunció que dejaba en el centro de salud donde permaneció internado más de 10 días. «Estoy desesperado por salir corriendo, cosa que no puedo. Estoy contento, es como que te morís pero nadie te avisa, porque no te duele nada, no pasa nada pero te estás muriendo. Es re loco lo que pasa», señaló.

Consultado sobre cómo fue el proceso de transitar la enfermedad, el conductor explicó que su caso fue empeorando de manera paulatina: «Nunca tuve mucha fiebre, no pasé los 38 grados. Hasta que me hice el hisopado, no pensé que era coronavirus. En mi casa estaba bien hasta que no aflojaba la fiebre, saturaba igual y me dijeron que me internaba y que en dos o tres días me iba. Nunca más me fui… hasta hoy», relató.