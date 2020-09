JULIO GARZÓN: “SI ESTO CONTINÚA ASÍ VA A MORIR MUCHA GENTE, OJALÁ ME EQUIVOQUE”

El nuevo gerente del hospital Señor del Milagro, Julio Garzón, se refirió a la delicada situación que atraviesa la provincia ante el coronavirus. El médico hizo un análisis duro de las complicaciones que se presentan en el sistema sanitario: “Se esto continúa así va a morir mucha gente, ojalá me equivoque“, indicó

El hospital Del Milagro se ha convertido en protagonista principal de la lucha de Salta contra el coronavirus. El nosocomio tiene un nuevo gerente, luego de la designación de Juan José Esteban como ministro de Salud. Se trata de Julio Garzón, quien por Canal 9 Multivisión brindó un pronóstico muy complejo para el sistema sanitario. Según el médico, las guardias de todos los hospitales están al borde del colapso, teniendo en cuenta la gran cantidad de pacientes que atienden a diario.

“LAS GUARDIAS ESTÁN AL BORDE DEL COLAPSO”

“La situación del hospital y creo que yo que la de todos los hospitales de la ciudad es casi al límite. Por lo menos nosotros, en nuestro hospital (Señor del Milagro), tenemos las doce camas con doce pacientes covid positivo, más otra sala que es de sospechosos y positivos también completa, y algunos pacientes que quedan en guardia esperando cama para ser confirmadas”, comentó el médico.

De acuerdo a Julio Garzón, las guardias de los hospitales están al borde del colapso, por la gran cantidad de pacientes que llegan continuamente a hacer consultas por haber presentado síntomas. “Hoy estamos siendo actores de la película y estamos padeciendo las consecuencias. Se está notando cada vez más en las guardias, donde hay cada vez más necesidades. “Siempre he dicho que, por más que me den un estadio de fútbol lleno de camas, con 50 mil camas, por ejemplo, y si tengo una población de 750 mil habitantes y todos hacen lo que quieren, no va a haber recurso que alcance. Los recursos de Salud son recursos finitos, tanto en estructura como en personal, entonces todos somos actores en esta película y hoy estamos padeciendo la falta de responsabilidad de mucha gente”, agregó el médico.

“Si esto continúa, de la forma que venimos escalando, va a fallecer mucha gente, ojalá que yo me equivoque”

El gerente del hospital Señor del Milagro señaló que hay gente que subvalora lo que está sucediendo. “La gente no le da importancia hasta que ve como un familiar que es mayor está padeciendo esta situación y después de ahí vienen los enojos con todo el sistema de salud, cuando no se le pude dar una solución o la solución que uno les da no les alcanza cuando el paciente fallece”, aseguró Garzón.

Finalmente, el médico dijo que si esto continúan y sigue escalando, “va a fallecer mucha gente”. “Ojalá me equivoque”, finalizó el gerente del hospital Señor del Milagro.