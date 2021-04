JUNTOS POR EL CAMBIO LE EXIGIRÁ HOY AL GOBIERNO POSPONER LAS PASO

Tras varios mensajes, finalmente el oficialismo y la oposición acordaron reunirse hoy a las 19 en el despacho del titular de la cámara, Sergio Massa.

Del encuentro participarán, por el oficialismo, Massa, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro y el titular de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, mientras que por la oposición estarán Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

Aunque a principio de la semana la expectativa era la de un encuentro en buenos términos y con una posibilidad cierta de posponer las PASO programadas para el 8 de agosto, los últimos dos días se enrareció el clima y las perspectivas no son tan buenas para el oficialismo.

Juntos por el Cambio planea sentarse en la reunión con una posición de fuerza y no sólo exigirá un proyecto del oficialismo para mover la fecha -no suspender- las PASO sino que también avanzará en otras líneas ya que, según confiaron el interbloque, “evalúa sumar mejoras a la discusión, como por ejemplo el uso de la boleta única”. Esta postura que no estaba presente hace una semana atrás fue una idea que se consensuó como exigencia en la cumbre presencial de Juntos por el Cambio del martes pasado.