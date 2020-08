KARINA LA PRINCESITA FUERTE CONTRA LOURDES SÁNCHEZ: “BARDEA EN TWITTER Y DESPUÉS VIENE ACÁ Y …”

Karina La Princesita mantiene un enfrentamiento con Lourdes Sánchez en el “Cantando 2020”. La jurado manifestó su malestar por los tuits de la bailarina y panelista donde la critica.

“Hace falta una quinta silla para Lourdes que sabe de canto. ¿O no? Se la pasa twitteando y tiene razón. Estaría muy bueno”, disparó Karina en charla con el programa “Hay que ver”, El Nueve.

Y señaló picante: “Lourdes bardea en Twitter y después viene acá y no dice todo lo que dice. Con todos pasa lo mismo, twittean, dicen cosas y después de frente nadie se anima a decir las cosas”.

“Por eso en un momento le dije ‘ya te vimos’ porque hace señales de humo para que la vean”, agregó sobre su cruce televisivo con la mujer del Chato Prada.

“Tiene un disco, está bueno que gente tiene un disco y que sabe venga. Sos malo, dicen que twittea. ¿Por qué no le ponen una silla acá en el jurado?”. Y al confesar que no conocía los temas de Sánchez, se excusó: “Es que ella maneja un público de niños”, disparó sobre la carrera musical de Sánchez.

“Lo que me pasa a mí siempre es que cuando yo pregunto; no se acuerdan lo que dijeron o le echan la culpa a un tercero y es desgastante tener que estar mostrando el videito con lo que dijo. Si no te hacés cargo, todo bien”, cerró molesta.