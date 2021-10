KIM JONG-UN PROMETE CREAR UN EJÉRCITO «INVENCIBLE» Y ACUSA A EEUU DE GENERAR TENSIONES

El líder norcoreano, Kim Jong-un, pasó revista a poderosos misiles desarrollados para lanzar un ataque nuclear contra territorio de Estados Unidos, prometió que construirá un Ejército «invencible» y acusó a Washington de persistente hostilidad, informó la prensa estatal.

Además, en un aparente esfuerzo por distanciar a Estados Unidos de Corea del Sur, Kim también dijo en su discurso, durante una inusual exhibición de armamentos celebrada el lunes, que el poder militar norcoreano no apunta a Seúl y que no debería haber otra guerra entre coreanos.

«Estados Unidos ha dicho frecuentemente que no es hostil contra nuestro estado, pero no hay evidencia basada sobre los hechos para hacernos creer que no son hostiles», dijo Kim en su intervención, informó la agencia de noticias norcoreana KCNA.

«Estados Unidos continúa creando tensiones en la región con sus acciones y juicios equivocados», prosiguió.

Tras calificar a Estados Unidos de «fuente» de continua inestabilidad en la península de Corea, Kim dijo que el objetivo más importante de su país era poseer una «capacidad militar invencible» que nadie se atreva a desafiar.

La exhibición, que según KCNA fue con ocasión del 76° aniversario del gobernante Partido de los Trabajadores, hace dos días, fue la primera de su tipo desde que Kim llegó al poder, según funcionarios de Corea del Sur.

Biden, quien llegó a la Casa Blanca a inicios de año, aseguró querer retomar contactos con Corea del Norte y propone una reunión sin condiciones previas.