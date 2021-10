L-GANTE CONTÓ POR QUÉ FUE A LA QUINTA DE OLIVOS

El encuentro entre L-Gante y Alberto Fernández generó polémica: el músico fue recibido junto a su pareja y su pequeña beba en la Quinta de Olivos por el presidente, lo que motivó fuertes críticas en las redes sociales.

Sin embargo, horas después de que se difundieron las fotos y los videos de su encuentro, Elian Ángel Valenzuela (tal es su verdadero nombre) contó en sus historias de Instagram y Facebook cómo se orquestó la mencionada reunión y aclaró que no le importan «los partidos políticos».

«Tuve una charla con el Presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedico estas palabras…», comenzó diciendo el músico de 21 años.

Y siguió: «Yo soy Elian Ángel Valenzuela, mas conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el Presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento».

«Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche», continuó el cantante.

Y completó: «A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer a el Presidente de mi país y así fue».