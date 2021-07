LA ACADEMIA: ROCÍO MARENGO LE DEDICÓ UNAS SENTIDAS PALABRAS A SU SUEGRA, MARTA FORT

Rocío Marengo regresó ayer a la pista de ShowMatch, tras la muerte de su suegra, Marta Fort. “Eduardo y yo les agradecemos por haber estado presentes en un día tan especial, a vos y a la producción”, comenzó expresándole al conductor, Marcelo Tinelli, acompañada por su bailarín, Nacho Pérez Cortés. Y continuó: “Este para mí no es un trabajo, es un refugio así que me hace bien estar acá”.

“Mi suegra era una artista y la vamos a llevar todos en el corazón. Me voy a encargar de que toda la familia la recuerde como era: hermosa y talentosa. En estas fechas uno recuerda momentos, yo me acordé de mi papá que ya no está… Hay que quedarse con los recuerdos, porque lo único que nos llevamos es lo que vivimos”, expresó la participante. Y cerró el tema, emocionada, con una confesión: “Para mí, peinarme maquillarme y salir a la pista es vivir, también”.