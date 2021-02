LA ACTIVIDAD EN VACA MUERTA CRECIÓ CASI UN 40%

La actividad en la formación de Vaca Muerta registró en enero un incremento de casi el 40%, al tomar como referencia las etapas de fractura realizadas por las compañías que operan en el no convencional neuquino, en particular por la demanda de la puesta en marcha del plan Gas.Ar desde el primer día del año.

De las petroleras que operan en la formación, YPF ratificó el liderazgo de esa actividad incremental con siete equipos de perforación activos en la zona de gas que se pusieron en marcha a raíz del plan de estímulo para dar cumplimento al cupo adjudicado.

De acuerdo con el informe elaborado por el especialista Luciano Fucello, country manager de la firma NCS Multistage, en enero se realizaron 666 fracturas por parte de las empresas que operan en el no convencional neuquino, con un fuerte incremento del 39% respecto a lo registrado en diciembre y prácticamente equiparando a los mejores meses de 2019.

Ese incremento reflejado en el primer mes del año correspondió a la actividad que llevó adelante YPF con 382 etapas de fractura (179 más que el mes anterior), Vista Oil & Gas 111, ExxonMobil 75, Tecpetrol 39, Pluspetrol 31, Pan American Energy 24 y Pampa Energía con 4 en tight.

Entre esas fracturas relevadas en enero se destacó el pozo más largo realizado hasta el momento en Vaca Muerta, que concretó YPF en el área Bandurria Sur con casi 7 kilómetros de extensión y 3.890 metros de rama lateral.