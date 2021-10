LA ACTRIZ TRANS, QUE ASEGURA HABER ESTADO CON MAURO ICARDI

Guendalina Rodríguez es una actriz trans y escort que asegura que mantuvo una relación con Mauro Icardi. Al sentirse ninguneada porque el futbolista no admitió ese romance, decidió publicar una de las videollamadas que tuvo con el futbolista.

«Si es verdad que tuve sexo con Mauro Icardi en el 2019, yo lo viví, en Italia eso me parece un escándalo. Ese año cuando hablé de Icardi, tengo pruebas que tuve sexo con él, conversaciones, WhatsApp. A Icardi le gusta la vida loca, me contactó por una agencia, hotel Burguer, nos sacaron la foto los paparazzi», arrancó.

«Lo vi en 2019, y luego una cena la semana pasada en Milán, tuve sexo tres veces con Mauro Icardi. Soy escort, la primera vez la pagó, la segunda, la tercera no pagó, volvimos a hablar en una comida. Estábamos en la cama, un cóctel, una cerveza», detalló.

Por último, señaló: «Me dijo que es libre, no le gusta hablar de su vida privada. No me gusta la falsedad, mira mis historias de Instagram, tengo foto. El tiene mi número, estaba borracho, le gusta la vida loca, chicas trans, a mi dinero no me entra, le gusta la transexual, le gusta viajar, la foto del 2019 la sacó un amigo periodista. Si era mentira me llegaba una denuncia, a mi me vieron con Mauro Icardi muchas personas, tuve sexo con Mauro Icardi la semana pasada, él estaba borracho».