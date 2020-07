LA AGENDA FUTBOLERA DEL MIÉRCOLES: JUEGA MESSI Y VUELVE LA MLS

El deporte no se detiene y este miércoles tendrá una agenda muy cargada. Con la necesidad de ajustar los calendarios de algunas de las Ligas de fútbol más importantes de Europa que comienzan a entrar en terreno de definiciones, el fútbol forma parte del día a día y hoy será una jornada ideal para seguirlos por televisión.

En España, la Liga arrancó su jornada 35 y hoy tendrá la presencia del Barcelona, que estará disputando el clásico frente al Espanyol como local. El equipo de Lionel Messi, que viene de golear, buscará descontarle puntos a Real Madrid. Cuando restan 4 jornadas para el cierre, el Barça prácticamente no tiene margen de error: debe ganar todo y esperar un par de traspiés de su clásico rival.

La Serie A en tanto, tendrá cuatro partidos en la jornada de hoy. Atalanta, el equipo de Alejandro “Papu” Gómez y uno de los mejores del fútbol italiano (es el más goleador) juega hoy su partido frente a Sampdoria.

Por otra parte, la Premier League tendrá la presencia del campeón Liverpool: los Reds visitan al Brighton de Alexis Mac Allister. Además, también se presenta el City de Guardiola, en una jornada clave para definir los descensos y los ingresos a las copas europeas en Inglaterra.

Finalmente, hoy será el día de inicio de la MLS: el fútbol de los Estados Unidos comienza en la burbuja de Disney World. Serán dos los partidos con los que arrancará la Major LEague Soccer.

La agenda completa y la televisación del miércoles:

14:00: Sheffield vs Wolverhampton – Premier League – TV: Fox Sports.

14:00: Manchester City vs Newcastle United – Premier League – TV: ESPN.

14.30: Betis vs Osasuna – Liga Española – TV: Fox Sports 2.

14.30: Genoa vs Napoli – Serie A – TV: ESPN 3.

16:00: Brighton vs Liverpool – Premier League – TV: ESPN.

16.30: Bologna vs Sassuolo – Serie A – TV: Fox Sports 2.

16.30: Roma vs Parma – Serie A – TV: Fox Sports.

16.30: Atalanta vs Sampdoria – Serie A – TV: ESPN 3.

17:00: Barcelona vs Espanyol – Liga Española – TV: ESPN 2.

21:00: Orlando City vs Inter Miami – Major League Soccer – TV: ESPN.

23.30: Nashville SC vs Chicago Fire – Major League Soccer – TV: Fox Sports.