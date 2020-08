LA ANGUSTIA DE LALI ESPÓSITO POR NO HABER PODIDO CONOCER A SU SOBRINO POR LA PANDEMIA

Entusiasmada por seguir siendo parte de la serie Sky Rojo, Lali Espósito volvió a viajar el 30 de mayo a Madrid, España. Sin embargo, el avance del coronavirus en Europa impidió que la cantante y actriz pudiera regresar a la Argentina. Por eso, lejos de su novio y de su familia, todavía sigue instalada allá a la espera de poder volver.

Además de extrañar mucho a su pareja, Santiago Mocorrea, que festejó su último cumpleaños sin su novia, desea con todas sus fuerzas reencontrarse con su familia. Especialmente, añora conocer a Beltrán, hijo de su hermano Patricio. Y así Lali Espósito, que ya era tía de Santino, el nene que tuvo su hermana Ana Laura, lo expresó a través de sus redes sociales.

La cantante compartió a través de sus stories de Instagram una foto del bebé en la plaza con su papá. Triste por todavía no haberlo podido conocer personalmente, le dedicó un mensaje súper tierno y lo saludó por el Día de la Niñez. “Feliz primer Día del Niño, aún no pude tenerte en brazos y me duele el alma”, le dedicó.

En la misma línea, cerró su posteo haciendo hincapié en que ama muchísimo a Beltrán a pesar de no haberlo visto más que en fotos y videos que le manda su hermano. “Ya te amo taaaaaan infinito”, agregó junto a un montón de emojis de corazones rojos.

Esta no es la primera vez que Lali expresa su angustia por estar lejos de su familia. En diálogo con la revista Gente también manifestó su ansiedad por tener a “upa” a su sobrino más chico. “Muero por verlo. Es muy triste esta situación de no poder ver a los nuevos ni despedir a quienes se van”, reflexionó.

Antes de cerrar, también remarcó que “no hay nada mejor que ser tía”. “Además, mis hermanos son lo más. Y ver a sus hijos amarlos así es todo. A pesar de la situación rara en la que estamos, es un bálsamo el nacimiento de Beltrán y tener estos dos sobrinos maravillosos que tengo”, cerró feliz pese al delicado contexto.